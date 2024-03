Il ‘Circo Orfei Madagascar’ in pediatria a Sassuolo

Una visita davvero speciale questa mattina in pediatria a Sassuolo. Sono arrivati ‘a sorpresa’ alcuni acrobati del ‘Circo Maya Orfei Madagascar’ che fino al 10 marzo è ospite a Villalunga di Casalgrande, per portare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati. Tra loro il giovanissimo Nathan, vincitore del Festival Internazionale del Circo di Latina, Nicole, Kimberly, il clown Cirillino (Eric Ardisson), Federica Napoli, Riccardo Serra e Shamira Casu.

Gli artisti circensi, che già in altre occasioni hanno portato la loro spensieratezza nei reparti ospedalieri di tutta Italia, hanno visitato alcune stanze di degenza e la sala giochi del reparto, organizzando un piccolo spettacolo. Ad accoglierli il Dr. Claudio Rota, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale. “E’ molto bello sentire questo interesse a portare anche qui un soffio di allegria! Grazie a tutto il Circo Maya Orfei per aver voluto fare una breve tappa anche qui in ospedale. Questi straordinari artisti, soprattutto agli occhi innocenti dei bambini, creano un mondo meraviglioso e pieno di magia”.