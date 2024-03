Approvato il nuovo regolamento che andrà a disciplinare l’installazione di nuove postazioni pubbliche di ricarica elettrica nel Comune di Pavullo

Il Comune di Pavullo nel Frignano rinnova il suo impegno per promuovere e potenziare la mobilità sostenibile, abbracciando la transizione verso veicoli a propulsione elettrica o ibrida. In linea con le politiche europee volte a ridurre le emissioni e adottare tecnologie più pulite, l’Amministrazione di Pavullo si sta concentrando sull’implementazione delle infrastrutture necessarie per agevolare l’utilizzo di auto elettriche o ibride sul tutto il territorio comunale.

Negli ultimi tempi, il Comune ha ricevuto numerose richieste da parte di aziende interessate ad installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici e di molti cittadini interessati a poter usufruire di questo servizio sul proprio territorio. Questo fenomeno rispecchia una tendenza più ampia verso la transizione alla mobilità elettrica, supportata da una maggiore offerta sul mercato, prezzi competitivi e da una crescente autonomia delle batterie.

“Attualmente, quattro aziende hanno avviato le procedure autorizzative per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica nel nostro Comune, e prevediamo che questo numero possa aumentare nel prossimo futuro. È chiaro che per sostenere questa transizione e garantire un’infrastruttura adeguata, è necessario dotare la nostra comunità di un quadro normativo chiaro e univoco.” ha commentato l’Assessore all’Ambiente Massimo Vallicelli.

A tal fine, l’Amministrazione si è impegnata per sviluppare uno strumento legislativo che semplifichi e armonizzi le procedure per l’installazione delle colonnine di ricarica, garantendo standard di qualità e uniformità nel territorio comunale. Il regolamento, approvato all’unanimità in Consiglio Comunale, non solo favorirà la diffusione dei veicoli elettrici, ma contribuirà anche a modernizzare la Città di Pavullo, tenendola al passo con i tempi e rispettando gli aspetti ambientali al centro degli obiettivi Regionali, Nazionali ed Europeii.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo passo avanti, che non solo risponde agli impegni assunti nel nostro programma elettorale e porta avanti un’ulteriore caposaldo dei nostri obiettivi di mandato, ma dimostra anche il nostro impegno per un futuro più sostenibile e orientato al benessere della nostra comunità.” ha concluso l’Assessore Massimo Vallicelli. Di parere molto favorevole anche l’Assessore al Turismo Daniele Cornia che ha commentato “L’implementazione di nuove colonnine pubbliche per la ricarica elettrica è un passo fondamentale anche per garantire ai turisti, che giungono sul nostro territorio, un servizio che dia la possibilità di ricaricare le proprie auto e quindi poter scegliere di pernottare nel nostro Comune e spostarsi al suo interno per scoprirlo senza preoccupazioni. Siamo anche al lavoro per installare nuovi punti di ricarica e di riparazione per E-bike così da garantire anche questo tipo di servizio a tutti i cittadini e ai visitatori”.