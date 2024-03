A Scandiano ha inaugurato Ri-creo, una nuova vita per persone e cose

Inaugurato questa mattina in piazza Nuovo mondo a Scandiano “Ri-creo”, non un semplice ‘mercatino’ del riciclo, ma anche laboratorio per ragazzi diversamente abili che potranno sistemare e ridare nuova vita a tanti oggetti rendendoli davvero speciali. Dopo la benedizione, il tradizionale taglio del nastro – tenuto dal presidente e dal vicepresidente dell’Unione Tresinaro Secchia, Matteo Nasciuti e Nello Borghi – è stato affidato proprio ad una delle persone che saranno impegnate nel negozio.

“Una bella vetrina che ci auguriamo diventi punto di riferimento per uno shopping consapevole, frutto della forza di questi ragazzi, della loro voglia non solo di riscattarsi, ma anche di farsi riconoscere per quello che fanno”, ha tra l’altro detto il presidente dell’Unione, Matteo Nasciuti.

“Ri-creo” è il frutto di una bella coprogettazione che ha visto impegnati il Servizio sociale unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, NuovaMente e consorzio Oscar Romero di Reggio Emilia, lo Stradello di Scandiano e l’associazione di volontariato “Coraggio insieme si può” di Castellarano, in collaborazione con il Distretto di Scandiano dell’Azienda Usl.

Nei 120 metri quadrati che prima ospitavano una gelateria – sistemati grazie anche a fondi della Regione Emilia-Romagna per la transizione scuola-lavoro – si potranno trovare i classici generi dei mercatini del riciclo, dove la beneficenza consente non solo di ridurre sprechi e rifiuti, ma anche di sostenere attività sociali: dall’abbigliamento agli accessori, dalle scarpe all’oggettistica per la casa, dai mobili ai piccoli elettrodomestici. Ma “Ri-creo” non è un classico mercatino dell’usato, quanto un centro socio-occupazionale sperimentale per ragazzi disabili. Il ricavato servirà infatti ad autofinanziare l’attività, ma l’obiettivo principale del centro è quello di favore l’inserimento di 8 ragazzi diversamente abili che non solo, in turni da 4, gestiranno il mercatino, ma affiancati da una educatrice e da un terapista occupazionale sistemeranno e rimetteranno a nuovo anche gli oggetti. Altre attività, inoltre, coinvolgeranno studenti disabili dell’istituto Gobetti di Scandiano e un gruppo di ragazzi affetti da autismo seguiti sempre dai Servizi sociali.

All’inaugurazione di questa mattina, oltre al presidente Nasciuti e al vice Borghi, hanno partecipato anche assessori degli altri Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia, il direttore del Distretto sanitario di Scandiano dell’Azienda Usl Marco Ferri e i rappresentanti delle associazioni coinvolte nel progetto. Dopo l’apertura di questa mattina, dalla prossima settimana il centro “Ri-creo” sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 (fino alle 12 il mercoledì), il lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 18.30.