Pedemontana, rimandata la chiusura di via Gualinga a Castelnuovo Rangone

E’ posticipata a lunedì 4 marzo la chiusura, a Castelnuovo Rangone per quattro mesi, di via Gualinga all’altezza dell’intersezione con via Canobbio, nell’ambito dei lavori dell’ultimo stralcio della nuova Pedemontana, tra provinciale 17 a Cà di Sola a via del Cristo a Castelnuovo.

La chiusura, inizialmente prevista a partire da venerdì 1 marzo, è necessaria per realizzare la nuova rotatoria che costituirà l’intersezione tra via Gualinga e la Pedemontana, ed è stata posticipata a causa delle avverse condizioni meteo che non consentono all’impresa di procedere con le lavorazioni.

I tecnici della Provincia fanno sapere che, qualora dovesse perdurare il maltempo anche la prossima settimana, la chiusura potrebbe subire ulteriori spostamenti.

Le opere sono eseguite dalla ditta Frantoio Fondovalle srl di Montese, che si è aggiudicata il bando di gara europeo della Provincia avviando il cantiere nel novembre 2022 per realizzare un’opera lunga complessivamente circa tre chilometri che si concluderà a inizio 2025.