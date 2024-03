Il 6 marzo Bruce Cockburn in concerto al Teatro Dehon di Bologna

Bruce Cockburn, uno tra i migliori artisti canadesi, capace di abbracciare diversi generi musicali dal folk al jazz, dal rock al worldbeat, si esibirà in concerto mercoledì 6 marzo ore 20.45 al Teatro Dehon di Bologna, in occasione dell’uscita del suo ultimo album O Sun O Moon. Ad aprire il concerto sarà James Meadow, alias del cantautore, antropologo e podcaster Davide Falcone.

Con un’illustre carriera plasmata dalla politica, dalla spiritualità e dalla poliedricità musicale, Bruce Cockburn ha creato il suo percorso tra diversi generi musicali, viaggiando in luoghi come Guatemala, Mali, Mozambico e Nepal e distillando la sua peculiare prospettiva sul mondo in brani che rimangono tuttora indelebili.

“Il mio lavoro” – ha una volta spiegato – “consiste nel cercare di intrappolare lo spirito delle cose nei graffi della penna sulla carta e ad estrarre note dal metallo”.

La sua poetica intensa e impegnata insieme alla sua complessità compositiva hanno fatto guadagnare a Cockburn grandi elogi come eccezionale autore di canzoni e venerato chitarrista. I suoi brani spaziano dall’intimità delle relazioni personali al grido di protesta, dallo sguardo documentaristico alla ricerca spirituale, e sono tra le migliori emerse in Canada negli ultimi 50 anni. Il suo modo di suonare la chitarra, sia acustica che elettrica, lo ha collocato tra i migliori strumentisti del mondo. Continua a essere profondamente rispettato per il suo attivismo su questioni che vanno dai diritti dei nativi alle mine antiuomo, dall’ambiente al debito del Terzo Mondo, lavorando per organizzazioni come Oxfam, Amnesty International, Medici Senza Frontiere e Friends of the Earth.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon via Libia 59 Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it