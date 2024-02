Maltempo: notte tranquilla, situazione sotto controllo. Continua il monitoraggio per fiumi e dissesti

Nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dal maltempo la notte è trascorsa tranquilla; la situazione continua a essere sotto controllo, con corsi d’acqua e versanti costantemente monitorati. È stata emessa, intanto, per la giornata di domani, venerdì 1^ marzo, una nuova allerta, arancione e gialla (per possibili criticità idrauliche e idrogeologiche), dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e Arpae.

“Si conferma una situazione sotto controllo- ha ribadito Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Protezione civile-, non si evidenziano problemi particolarmente significativi né sui corsi d’acqua, né in Appennino che non stanno causando isolamenti di popolazione”.

Nuova allerta meteo arancione e gialla

Per domani sono previste ancora condizioni di tempo perturbato che in alcuni casi potrebbe comportare incrementi dei livelli idrometrici nei bacini del settore centro-occidentale o fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti nelle aree montane e collinari centro-occidentali. La criticità idraulica sulla pianura ferrarese è legata al reticolo secondario. Nelle successive 48 ore, la tendenza è di una stazionarietà dei fenomeni meteo.