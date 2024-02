Donazione al Reparto di Otorinolaringoiatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

Questa mattina l’associazione “Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia” ha consegnato al reparto di Otorinolaringoiatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia una colonna endoscopica ad alta definizione per la chirurgia della laringe, del naso, della tiroide e paratiroide.

Si tratta di un sistema per video endoscopia ed esoscopia del valore di 96.000 euro dotato di telecamera di ultima generazione con risoluzione 4K-UHD e modalità di visualizzazione bi-tridimensionali, in “luce bianca” e a infrarossi.

Il livello di innovazione di questo strumento offre immagini ad altissima risoluzione, con migliore percezione della profondità di campo e maggiore dettaglio, rendendo più semplice per i chirurghi la precisione dell’intervento a beneficio del paziente.

Alla raccolta fondi sviluppata dal Gruppo Le Amiche del CORE hanno partecipato anche AIBAT – Associazione Italiana Basedowiani Tiroidei e altre realtà del territorio reggiano.

Ad accogliere e ringraziare i presidenti delle associazioni e i donatori erano, insieme alle equipe, il Direttore generale Cristina Marchesi, il Direttore del Dipartimento Oncologico Annibale Versari e il Direttore della Struttura di ORL Angelo Ghidini.

“La colonna endoscopica donata rappresenta il modello più performante oggi disponibile” ha spiegato Angelo Ghidini “Sarà utilizzata per la diagnosi oncologiche del distretto testa-collo e per la terapia. Grazie alla tecnologia 4k di elevata risoluzione e all’ampio spettro di colori permette un approccio chirurgico ottimale in interventi sui seni paranasali e sulle patologie stenotiche malformative laringotracheali in pazienti adulti, pediatrici e neonatali. La diagnostica a fluorescenza, inoltre, permette interventi più radicali sui tumori dell’area testa-collo”.

“La medicina moderna necessita di nuove tecnologie e la nostra associazione, sin dalla nascita, ha collaborato con l’Ospedale e sostenuto i bisogni dei pazienti” commenta Saverio Ricciardi “La donazione della colonna 4 K consentirà ai nostri professionisti di ottimizzare le tecniche chirurgiche e migliorare ulteriormente la qualità diagnostica e terapeutica; il risultato è stato raggiunto con il preziosissimo contributo di moltissimi cittadini, imprenditori e associazioni­: siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti a concentrare tantissime risorse ed energie ed averle utilizzate per il bene di tutta la comunità.”

“Esprimiamo gratitudine per questo gesto di ulteriore attenzione da parte dell’Ass.ne Lodini, di Aibat e delle altre realtà del territorio, oltre che dei privati” ha dichiarato Cristina Marchesi “Per i nostri professionisti è fondamentale sapere che la comunità di riferimento ha fiducia e li supporta anche con gesti concreti come è questa importante donazione”.

Sentiti ringraziamenti vanno alle realtà del territorio e ai privati che hanno contribuito alla raccolta fondi: Fondazione Iris Ceramica Group, G.F.M. Meccanica S.P.A, Pro Loco San Valentino, Circolo “La Piola” di Levizzano, Cena Paolo e Rosa, Cena Savio, Comers Costruzioni Meccaniche, Evento “Motori Ruggenti”, Salvaterra Eventi 3.0, Franchini Riccardo e Caselli Laura, Fam. Fontanesi Chiara, “Riflessi” di Paola e Giorgia, “Tim Stile” di Meglioli Roberta, Marusca Tessuti di Luosi Gabriele e Com.RE.

L’Associazione OdV “VITTORIO LODINI per la Ricerca in Chirurgia” è stata fondata dagli allievi e collaboratori del Dott. Lodini – i Dott. Guglielmo Ferrari, Dott. Giorgio Sgarbi, Dott. Valerio Annessi, Dott. Salvatore De Franco – insieme a Saverio Ricciardi, attuale Presidente. L’Associazione è rappresentata nell’area delle associazioni di volontariato oncologico del Comitato Consultivo Misto (CCM) del Distretto di Reggio Emilia. Opera a sostegno dei pazienti trattati in Chirurgia Senologica, Chirurgia Toracica e nella Rete Oncologica provinciale. www.lodini.org