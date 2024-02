Creatività in ludoteca a Fiorano

Il mese di marzo si apre con due laboratori creativi gratuiti dedicati a bambini e ragazzi di diverse fasce d’età, in ludoteca “Barone rosso” a Fiorano Modenese.

Il primo laboratorio è dedicato alla Festa del papà, per creare oggetti regalo e dire “ti voglio bene papà”. Si comincia lunedì 4 marzo alle ore 17 con il primo appuntamento per i ragazzi dai 9 ai 12 anni. Martedì 5 e giovedì 7 marzo, sempre dalle 17.00 alle 18.30, lo stesso laboratorio sarà aperto per i bambini da 6 a 8 anni, sempre dalle 17 alle 18.30. La settimana creativa dedicata al papà si concluderà sabato 9 marzo, alle ore 10, con l’appuntamento dedicato ai più piccoli (4-5 anni) accompagnati da un adulto.

Lunedì 18 marzo partono invece i laboratori dedicati alla Pasqua, con i per i ragazzi dai 9 ai 12 anni. Per i bambini da 6 a 8 anni i giorni dedicati ai lavoretti pasquali sono martedì 19 e giovedì 21 marzo, sempre dalle ore 17.00. Infine per i più piccoli (4-5 anni) il laboratorio è sabato 23 marzo alle ore 10

Per iscrizioni o per avere informazioni contattare: ludoteca@fiorano.it – 0536 833414.

E’ possibile partecipare ad un solo laboratorio creativo gratuitamente poi occorrerà fare la tessera della ludoteca che consente anche di prendere a prestito i tantissimi giochi e giocattoli disponibili