Venerdì a Formigine proiezione del docufilm “Food For Profit” di Giulia Innocenzi

Venerdì 17 maggio alle ore 20,45 presso la Sala Teatro della Polisportiva Formigine se in Viale dello Sport proiezione del docufilm “Food For Profit” di Giulia Innocenzi a cura di Alleanza Verdi Sinistra di Formigine.

L’ingresso alla proiezione è gratuito con offerta libera.

Dopo il grande successo nella sale cinematografiche di tutta Italia, e il passaggio in forma ridotta a Report sulla RAI, arriva a Formigine il film che ha fatto parlare tutti per la denuncia fortissima della lobby della carne, delle condizioni nelle quali versano gli animali negli allevamenti intensivi in tutta Europa e dei finanziamenti a pioggia da parte dell‘UE senza nessun controllo ad un settore fortemente impattante sul piano ambientale, dei diritti dei lavoratori e lesivo del benessere animale.

La proiezione del film sarà preceduta da un intervento del giornalista Lorenzo Mineo che da tempo si occupa di questo tema e che ha collaborato all’inchiesta alla base del film.

Saranno presenti i volontari LAV con un proprio punto informativo.