Castelfranco E.: approvata una variazione di Bilancio per importanti opere di manutenzione stradale

Nell’ultimo Consiglio comunale di Castelfranco Emilia è stata approvata una variazione di bilancio che permetterà di portare a termine già nei prossimi mesi, tra la primavera e l’estate, una serie di importanti opere di manutenzione su tutto il territorio, per un valore complessivo di circa 350mila euro.

Questi lavori riguarderanno una parte di interventi di manutenzione ordinaria, per un investimento di circa 130mila euro, finalizzati al mantenimento in efficienza della rete viaria, che riguarderanno la rete delle strade asfaltate del capoluogo, ma anche delle frazioni. La priorità degli interventi verrà definita in base al livello manutentivo attuale.

A questi si aggiungono una serie di lavori di manutenzione straordinaria, per un importo di 140mila euro, che prevedono il ripristino di brevi tratti stradali da tagli, avvallamenti e sfondamenti laterali, per riportarli a condizioni ottimali di percorribilità e sicurezza. Gli interventi riguarderanno la rete principale dell’intero territorio comunale e la priorità verrà definita in questo caso non solo in base all’attuale livello manutentivo, ma anche dei volumi di traffico del tratto interessato. Saranno escluse le strade in cui sono già programmati interventi di posa di reti tecnologiche e fibre ottiche.

Sono stati previsti infine lavori urgenti di manutenzione ordinaria e trasloco del patrimonio comunale, per un esborso di circa 80mila euro, che riguarderanno principalmente la Scuola Walt Disney, il Teatro Dadà e gli allestimenti per le elezioni comunali e europee.

“Qualche giorno fa abbiamo approvato in Consiglio comunale un decisivo passaggio di bilancio che permetterà di dare “nuova linfa” a una serie di importanti opere manutentive, che avevamo da tempo la volontà e necessità di realizzare e che ora si potranno effettivamente concretizzare, così da poter garantire ai nostri cittadini e cittadine una rete stradale sempre più sicura. In questo senso continueremo, come detto, a realizzare ulteriori tratti ogni volta che riusciremo ad avere nuove risorse disponibili. – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano.