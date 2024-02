Camposanto: due magrebini trovati con un etto di hashish e due dosi di cocaina

Due cittadini magrebini sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri di Finale

Emilia, fermati a bordo di un furgone e trovati in possesso di hashish e cocaina.

I due uomini, di 33 e 42 anni, sono stati individuati dai militari impegnati in attività di

controllo del territorio sulla strada provinciale per Camposanto, che hanno notato il veicolo

procedere con andatura incerta per poi deviare alla vista della pattuglia, riparando in un

parcheggio per eludere il controllo.

L’atteggiamento sospetto ha indotto gli operanti ad approfondire il contesto, e il nervoso

manifesto dei due alla richiesta dei documenti ha suggerito una migliore verifica.

L’accurata ispezione dell’automezzo ha confermato i dubbi dei militari, visto che gli

interessati celavano nel furgone un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi e due dosi di cocaina per circa sei grammi.

Lo stupefacente veniva sequestrato e i due uomini, visti i gravi indizi di colpevolezza del

reato di detenzione a fini di spaccio di più specie e quantità di sostanze stupefacenti, venivano tratti in arresto e questa mattina condotti innanzi all’Autorità Giudiziaria per essere giudicati con rito direttissimo.