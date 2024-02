A Spilamberto i Carabinieri arrestano uno straniero per tentato furto in abitazione

Nella tarda serata di ieri, a Spilamberto, tre uomini si sono introdotti in un’abitazione forzando una finestra. Un cittadino, notando la scena, ha allertato i Carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei militari della Tenenza di Castelfranco Emilia, che ha sorpreso uno dei tre malviventi ancora dentro casa, nascosto dietro una porta per cercare di eludere il controllo. I due complici, accortisi in tempo dell’arrivo dei Carabinieri, sono riusciti a dileguarsi.

Il sopralluogo eseguito dal personale Arma presso la casa, al momento disabitata e di proprietà di un’anziana donna ricoverata in una casa di cura, ha fatto rilevare come i ladri avessero già messo a soqquadro alcune stanze, in particolare la camera da letto in cui verosimilmente cercavano di razziare valori. Il rapido intervento dei militari ha impedito di portare a termine il disegno criminale, poiché nulla risulta mancare.

Il fermato, straniero di 25 anni risultato privo del permesso di soggiorno, è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso. Condotto nella mattinata di oggi al Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, è stato sottoposto dal Giudice al divieto di dimora a Modena e provincia.