Fino al 25 marzo, a Castelfranco Emilia la terza edizione del progetto “Sindaco in classe”

Ha preso il via nei giorni scorsi nelle scuole primarie e secondarie di Castelfranco Emilia e frazioni l’edizione 2024 del progetto “Sindaco in classe”, un progetto di educazione civica, alla terza edizione, che vede come protagonista il Sindaco Giovanni Gargano, accompagnato in diverse occasioni da Autorità del territorio, per parlare ai più giovani dei valori della Costituzione italiana.

Gli incontri, che rientrano tra gli interventi di qualificazione dell’offerta formativa proposti alle scuole per l’anno scolastico 2023/24, hanno preso il via questa settimana e proseguiranno fino al 25 marzo prossimo. Hanno aderito al progetto 27 classi, tra scuole primarie e secondarie di primo grado, per un totale di circa 650 alunni.

“E’ un progetto a cui tengo molto e uno di quelli che mi rende più orgoglioso – commenta il Sindaco Giovanni Gargano -, che ci permette di promuovere tra i nostri giovani, che rappresentano il futuro della nostra società, la cultura della legalità e l’importanza di crescere come cittadini attivi e responsabili”.