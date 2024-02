Martedì 20 febbraio, si è svolta la prima partita dei Campionati Nazionali Universitari di Pallavolo Femminile che ha visto scendere in campo il Cus Mo.Re contro il Cus Bergamo.

Le atlete che rappresentano Unimore, si sono imposte con un netto 3-0. I primi due set hanno visto le nostre ragazze imporsi con facilità di gioco ed una grande ricezione. Nel terzo set Bergamo si è portata sul + 5 (12 a 7) ma poi è iniziata la rimonta gialloblu con le cussine che hanno ribaltato fino al 18-13 e chiuso 25 a 21.

Martedì 26 marzo ci sarà il ritorno a Bergamo, dove servirà vincere almeno un set per conquistare, per il secondo anno di fila, il pass per le fasi finali che si terranno dal 18 al 26 maggio a Campobasso.

La compagine maschile, essendo campione in carica, è già alle finali.

Cus. Mo.Re – Cus Bergamo 3-0 (25-18/25-16/25-21)

Cus Mo.Re.

Nobili 5, Fontana, Paolini 5, Furegato 3, Tesini 8, Tassini 2, Bozzoli 13, Semprini 8, Bedin 3, Odorici 9, Vecchi, Montorsi (L)

All. Rovatti e Venturelli