Tutto pronto per il fine settimana di Ennesimo Film Festival

Inizierà domani il weekend conclusivo di Ennesimo Film Festival: sabato sera, alle 20.30 presso il Teatro Astoria, appuntamento con la dialoghista dei film di Martin Scorsese e Woody Allen, l’instancabile Elettra Caporello, mentre domenica, allo stesso orario e luogo, la chiusura della kermesse con la giornalista Cecilia Sala.

Ieri è stato un ricco pomeriggio di eventi insieme agli studenti del corso di Design del prodotto industriale dell’Università di Bologna, che hanno prima partecipato a una visita presso il sito produttivo di Caesar Ceramiche salvo poi assistere a un talk con Simona Finessi. In serata grande partecipazione per l’evento con il visual designer Riccardo Falcinelli. Il premio della selezione dei Caesar Design Film Award è andato al regista Francesco Clerici, ieri presente, co-autore di The Ice Builders. Ieri, invece, Ruth Early, casting director, tra gli altri, di Game of Thrones e The Crown, ha incontrato alle 11 gli studenti della 1B Leopardi. Alle 17, al BLA, gli studenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna hanno dialogato con il regista cinese Fan Popo; a seguire si è tenuta la proiezione dei corti del premio Sinofonie, con riprese girate in lingua cinese da registi sinofoni residenti dentro e fuori i confini della Cina. Alle 20.30 “l’amica geniale” Margherita Mazzucco ha aperto la serata di proiezione della Selezione Ufficiale, con la proiezione dei primi dieci cortometraggi in gara.

Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 di domani, sabato 4 maggio, spazio all’esperienza virtuale di Ennesimo Film Festival, che metterà a disposizione dei partecipanti la realtà aumentata dei VR al BLA. Nella stessa fascia oraria i più piccoli troveranno, in Piazza Ciro Menotti, l’ormai celebre Gonfialone. In collaborazione con il Motor Film Awards, alle 10, sempre al BLA, saranno proiettati corti con al centro macchine e moto; nel medesimo spazio, alle 11.30, si terrà la proiezione della selezione Affari di Famiglia, per l’assegnazione del Premio Città di Fiorano. Nel pomeriggio, alle 15, gli studenti dell’Academy, in Biblioteca a Fiorano, intervisteranno i registi dell’Ennesima Selezione Giovani, mentre dalle 15.30 alle 18.30 saranno proposti i laboratori per la fascia di età tra i 3 e i 10 anni in Ludoteca Barone Rosso. Torna centrale l’Intelligenza Artificiale al BLA, con il workshop, alle 17, insieme alla regista Demetra Birtone su come realizzare audiovisivi con l’utilizzo dell’AI. A seguire proiezione di Cassandra, film prodotto da Scuola Holden e Rai Cinema con la regia della stessa Birtone e il supporto dell’Intelligenza Artificiale. La dialoghista dei film di Martin Scorsese e Woody Allen, l’esperta Elettra Caporello, aprirà la Selezione Ufficiale al Teatro Astoria alle ore 20.30. Previsto, a fine serata un altro Dj set presso il Caffè del Teatro Astoria.

Domenica 5 maggio la grande chiusura. Saranno riproposte, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 le esperienze virtuali di Ennesimo Film Festival, che metterà a disposizione dei partecipanti la realtà aumentata dei VR al BLA, e il Gonfialone in Piazza Ciro Menotti per i più piccoli. In successione, sempre al BLA, tre diverse proiezioni: alle 10 Dalla via Emilia al West, alle 11.30 Worldiwide e alle 15 War Game. Dalle 15.30 alle 18.30 saranno riproposti i laboratori per la fascia di età tra i 3 e i 10 anni in Ludoteca Barone Rosso, mentre alle 17, al BLA, si terrà il seminario con Alessandro Coletta, Direttore della Missione COSMO-SkyMed, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. A seguire proiezione dei corti della Selezione Spazio. La chiusura è fissata alle 20.30: Cecilia Sala, grande ospite, aprirà la serata al Teatro Astoria, a cui seguiranno le premiazioni ufficiali.