Al via a Guastalla un corso di prima formazione per lettori volontari della biblioteca e aspiranti lettori

Sempre ricca di proposte per gli amanti della lettura, la Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini, con sede in piazza Garibaldi 1 a Guastalla, organizza un corso di prima formazione per lettori volontari della biblioteca e aspiranti lettori.

Si tratta di due incontri di formazione teorico-pratico della durata di circa 2 ore ciascuno, a cura di Elisa Compagnoni.

Si terranno lunedì 19 e lunedì 26 febbraio alle ore 18. Durante il corso verranno date indicazioni operative su:

cosa, come e perché leggere ai bambini

tecniche di lettura ad alta voce (ascoltare la propria voce, giocare con la voce e con il corpo)

imparare a leggere (dare senso, dare ritmo, farsi ascoltare e imparare ad ascoltare)

laboratorio di lettura animata e creativa: diversi modi per leggere libri (diapositive, pupazzi, drammatizzazioni, musiche ecc…) e attività collegate al libro.

Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 0522.839755, biblioteca@comune.guastalla.re.it