Controlli coordinati dei carabinieri nel territorio di Cavriago

L’altro pomeriggio, e sino a notte inoltrata, i militari della stazione carabinieri di Cavriago, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Reggio Emilia e dai militari del nucleo ispettorato lavoro, hanno svolto un servizio di controllo coordinato del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle fenomenologie criminali connesse con i reati predatori e di criminalità comune, riguardanti il territorio del comune di Cavriago.

I militari operanti hanno proceduto, in particolare, al controllo di 75 persone e 33 mezzi e vari esercizi pubblici, per tastare la qualità dei clienti. In un bar sono state rilevate infrazioni concernenti la mancata redazione del documento della valutazione dei rischi e inosservanze nei confronti dei lavoratori. L’attività imprenditoriale è stata sospesa, mentre al gestore sono state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro. Attività preventiva è stata svolta anche davanti ai supermercati del paese, per prevenire attività delittuose in orari di chiusura. Durante i controlli i militari hanno inoltre ispezionato vari casolari abbandonati visto che, servizi ricognitivi eseguiti prima dei controlli hanno evidenziato come questi vengono sempre più “battuti” da pregiudicati, clandestini, assuntori di droga e pusher che li occupano in via temporanea forzando gli accessi che i relativi proprietari hanno posto anche murando finestre e porte. Immobili che vengono quindi arbitrariamente occupati e trasformati, in alcuni casi, in domicili d fortuna dotati anche della fornitura di energia elettrica, rigorosamente sottratta dalla rete pubblica. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Cavriago, hanno controllato e battuto 4 casolari in disuso ubicati nel comune.