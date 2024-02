Gattatico: carabinieri recuperano tre auto ibride “cannibalizzate” delle batterie

Grazie alla segnalazione di un cittadino i carabinieri della stazione di Gattatico hanno rinvenuto nelle campagne 3 autovetture ibride rubate tra Parma e Reggio Emilia, abbandonate dopo essere state private del “pacco batterie”.

Una volta erano le autoradio, poi è toccato a cerchi e pneumatici e in tempi più recenti ai volanti e alle componenti elettroniche delle auto prodotte dalle case tedesche: oggi tocca alle batterie agli ioni di litio fortemente richieste dal mercato nero. Stando agli odierni fatti i Carabinieri di Gattatico ieri mattina, grazie alla segnalazione di un cittadino, sono intervenuti in un’area campestre di strada Bergamina del comune di Gattatico dove hanno rinvenuto tre autovetture Toyota CHR risultate tutte essere state rubate l’altra notte a Parma (una) e Reggio Emilia (due). Nel corso dei rilievi sulle autovetture rinvenute i carabinieri avevano modo di accertare che le tre auto erano state abbandonate dopo aver rubato in modo chirurgico il “pacco batterie”, vero obiettivo dei ladri. Un modus operandi che testimonia una grande perizia criminale e una specializzazione che fa pensare appunto a bande di professionisti, capaci di colpire rapidamente e in serie. Al

riguardo i carabinieri di Gattatico, coordinati dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci, hanno avviato le relative indagini per risalire ai responsabili di tali furti che, già avvenuti in altre realtà provinciali, ora si stanno affacciando anche nella provincia reggiana.