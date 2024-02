“Speciale San Valentino” mercatino dell’Artigianato in piazza a Sassuolo, anche in caso di maltempo

Inizierà domani, sabato 10 febbraio anche in caso di maltempo, e proseguirà fino alla serata di domenica il mercatino dell’Artigianato in piazza Speciale San Valentino: la manifestazione che ha avuto un buon successo a dicembre scorso e che torna declinato in una festa di San Valentino, nuovo evento per la città.

Particolare attenzione, quindi, alle tante offerte che gli stand, in piazza Garibaldi, sabato 10 e domenica 11 febbraio, presenteranno per i regali per le coppie innamorate e per coloro che innamorati lo sono tutto l’anno.

Ampia la scelta nella regalistica. Si va dalla bigiotteria in vari materiali e forme, ai prodotti di erboristeria, creme di bellezza e prodotti naturali per il corpo. Poi prodotti di pelletteria artigianale nuova, ma anche vintage. Chicche del mercato saranno due stand con profumi vintage da collezione, occasione unica per regalare profumi anche rari. Ma anche la gola avrà la sua parte e non mancheranno vere leccornie: in primis i cioccolatini artigianali e la golosa cioccolata calda prodotta da un maestro cioccolatiere e, siamo ormai prossimi al Carnevale, le immancabili frappe prodotte da altro artigiano, insieme a ottime torte.

Gli stand, per l’occasione, saranno addobbati da tanti cuori con un effetto scenico superlativo. Per chi vorrà farsi un selfie, verrà allestito un angolo con un cuore gigante.

Aperto dalle 9 alle 19,30 con orario continuato. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.