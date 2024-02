Quotazioni degli immobili residenziali a Modena: l’andamento dei prezzi e dei canoni d’affitto

Il mondo immobiliare ha da sempre, nel nostro Paese, una grande importanza: oltre a rispondere alle esigenze abitative dei cittadini, infatti, corrisponde ad una delle forme di investimento più gettonate, ed è al contempo un prezioso “termometro” della situazione economica nazionale.

Un periodo molto interessante per chi vuol acquistare una prima casa

Il periodo attuale è sicuramente molto interessante per chi sta pensando di acquistare un immobile, soprattutto laddove sia destinato ad essere utilizzato come “prima casa”: la Legge di Bilancio 2024, infatti, ha rafforzato l’istituto del Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa, uno strumento, questo, che può senz’altro essere utilissimo per quei cittadini che versano in una condizione reddituale per la quale gli istituti bancari possono essere restii a concedere il finanziamento.

Non bisogna dimenticare che i mutui dedicati alla prima casa prevedono di per sé, a prescindere dall’eventuale fruizione della tutela del Fondo di Garanzia, delle condizioni particolarmente vantaggiose, proprio per questo noti portali come Telemutuo offrono delle funzioni di comparazione specifiche per i mutui di questa tipologia.

Ma qual è la situazione del mercato immobiliare residenziale in provincia di Modena? È possibile rispondere a questa domanda con buona precisione consultando le statistiche di Immobiliare.it: il noto portale, infatti, consente di scoprire i dati relativi a tutte le province italiane.

Non esitiamo, dunque, e scopriamo la situazione del modenese sia per quel che riguarda i prezzi d’acquisto che i canoni di locazione.

I prezzi medi degli immobili residenziali in provincia di Modena

Secondo le rilevazioni più recenti, ovvero quelle relative al mese di gennaio del 2024, in provincia di Modena il costo medio di un immobile residenziale è di 1.672 €/m², cifra leggermente inferiore rispetto alla media nazionale che, nel medesimo mese, è risultata essere pari a 1.983 €/m².

Nella sua storia più recente, il mercato immobiliare residenziale in provincia di Modena è stato interessato da un brusco calo dei prezzi tra il 2017 e il 2020: nel 2015 la media era di poco superiore a 1.600 €/m², mentre nel maggio 2020 si è toccato quota 1.554 €/m².

Dopo il 2020, invece, i prezzi hanno iniziato a crescere in maniera importante, mantenendosi stabilmente su cifre vicine a 1.640 €/m² e toccando come detto, nel gennaio 2024, la cifra di 1.672 €/m², che ad oggi rappresenta il picco più elevato degli ultimi anni.

I canoni d’affitto medi degli immobili residenziali in provincia di Modena

Per quanto riguarda gli affitti, secondo Immobiliare.it, oggi in provincia di Modena la locazione di una casa costa in media 10,76 €/m², e anche questo è un dato inferiore rispetto alla media nazionale, che si attesta a quota 12,99 €/m².

Per quanto riguarda l’andamento storico di questo dato, la crescita dei canoni d’affitto è stata pressoché costante: ad eccezione di lievi fluttuazioni, il “segno +” nei canoni di locazione è stato riscontrato sempre, dal 2016 ad oggi.

Gli aumenti, peraltro, sono stati notevoli: se oggi, come detto, la media ammonta a 10,76 €/m² (nell’ottobre 2023 si è registrato il picco più elevato, con 10,95 €/m²) nel 2015 essa ammontava a 7,6 €/m²; un andamento, questo, che rispecchia il trend nazionale.