‘Io che amo solo te’ il 10 febbraio a San Prospero

Cosa succede, a un amore, quando è vittima del pregiudizio? Chi è vittima, chi carnefice, e chi entrambe le cose allo stesso tempo? E soprattutto come ci poniamo, noi osservatori – dalla platea di un teatro, per strada, in un’aula scolastica, nella società – rispetto a tutto questo?

Sono questi e altri, gli interrogativi che pone Io che amo solo te, lo spettacolo di Alessandro Di Marco e Lucilla Lupaioli, con Riccardo D’Alessandro, Andrea Lintozzi e Alessandro Di Marco, che andrà in scena sabato 10 febbraio, alle ore 20.45, presso l’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, quinto appuntamento della stagione del teatro partecipato di TiPì.

Prodotto da Bluestocking, con il patrocinio di AGEDO e Amnesty International, lo spettacolo mette in scena la storia, meravigliosa e terribile, vissuta e perduta, di Niccolò e Valentino, due adolescenti che avrebbero voluto fare la differenza come quelli che, oggi, sperano di poterla fare ancora.

Con ritmi naturali, quotidiani, con sottofondi di musiche elettrizzanti e struggenti, tra bevute e giochi, echi di scuola e di serate magiche, attraverso emozioni vibranti che commuovono, suscitando il riso e il piano, si dipana la storia di un amore che è possibile fino a quando non diventa impossibile. Un inno alla vita e alla libertà, dedicato alle vittime di ogni discriminazione, alle vittime del bullismo omofobico, e a sostegno della libera identità di ognuno.

