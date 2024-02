Donato un ecografo di ultima generazione alla Chirurgia Toracica del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

È stata formalizzata questa mattina la donazione di un ecografo di ultima generazione al Reparto di Chirurgia Toracica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova da parte dell’associazione “Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia”.

Saverio Ricciardi, Presidente dell’Associazione, insieme ai referenti di Grasselli Srl, Consorzio del Parmigiano Reggiano, CIA Reggio Emilia, ai Nomadi, ad Antonella Lo Coco e a Riccardo Mazzi – che hanno contributo alla donazione – ha consegnato l’apparecchiatura nelle mani di Massimiliano Paci, direttore del reparto, e di Giorgio Mazzi, direttore del Presidio Ospedaliero provinciale.

“Grazie a questo strumento potremo rendere ancora più accurati il monitoraggio e la valutazione dei pazienti prima e dopo l’intervento chirurgico ed eseguire con più sicurezza le biopsie pleuro-polmonari e mediastiniche eco-guidate sui pazienti con malattie onco-ematologiche” ha spiegato Paci “L’ecografo migliorerà l’efficacia del posizionamento eco-assistito o eco-guidato di drenaggi pleurici nei casi complessi di pazienti adulti e pediatrici, oltre a rappresentare un prezioso supporto per gli altri reparti nella diagnosi di patologie pleuro-polmonari infiammatorie, in particolare in Pediatria, consentendo la riduzione della radioesposizione dei piccoli pazienti”.

Dotato della tecnologia più innovativa firmata Esaote, l’ecografo MyLab™X75 offre immagini straordinariamente nitide per la gestione ottimale del paziente e, attraverso l’ottimizzazione automatica, aiuta a incrementare l’attività.

“Desideriamo ringraziare di cuore i cittadini che ci sostengono e i partner che hanno contribuito a donare all’azienda sanitaria un’attrezzatura innovativa per la cura dei pazienti onco-ematologici” ha dichiarato Ricciardi “Questa donazione che facciamo alla comunità ci rende particolarmente orgogliosi. Sin dalla sua nascita la nostra associazione è impegnata a supportare le attività della Chirurgia Toracica reggiana in memoria di Vittorio Lodini, eccellente chirurgo generale e toracico e grande innovatore, prematuramente scomparso.”

******

L’Associazione OdV “VITTORIO LODINI per la Ricerca in Chirurgia” è stata fondata dagli allievi e collaboratori del Dott. Lodini – i Dott. Guglielmo Ferrari, Dott. Giorgio Sgarbi, Dott. Valerio Annessi, Dott. Salvatore De Franco – insieme a Saverio Ricciardi, attuale Presidente. L’Associazione è rappresentata nell’area delle associazioni di volontariato oncologico del Comitato Consultivo Misto (CCM) del Distretto di Reggio Emilia. Opera a sostegno dei pazienti trattati in Chirurgia Senologica, Chirurgia Toracica e nella Rete Oncologica provinciale.

www.lodini.org