Ora mi prendo cura di me: a Villa Bianchi Casinalbo un laboratorio gratuito di mindfulness

È in partenza giovedì 8 febbraio presso il Centro per le Famiglie Villa Bianchi di Casinalbo “Ora mi prendo cura di me”, laboratorio di mindfulness condotto dalla mediatrice familiare e facilitatrice mindfulness Marta Intinarelli e progettato dall’équipe di consulenti e operatori del Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico.

Il percorso di gruppo si rivolge agli adulti in uno spazio di condivisione per ascoltarsi e ascoltare attraverso la mindfulness, ovvero una pratica che promuove la consapevolezza di sé, l’attenzione al presente in modo non giudicante e nel quotidiano aiuta a ridurre lo stress.

Il laboratorio si compone di 4 incontri in programma tutti i giovedì di febbraio: 8, 15, 22 e 29. L’appuntamento, gratuito, è dalle 18.30 alle 20 all’interno di Villa Bianchi (via Landucci 1/A Casinalbo). Per partecipare è necessaria l’iscrizione: centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.it , tel. 059 551931.