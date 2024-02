Nek torna sul palco di Sanremo con “Pazzo di te” in coppia con Francesco Renga

Si parte per la settimana più musicale del nostro Paese, quella dei Festival di Sanremo, arrivato alla sua edizione numero settantaquattro. Amadeus con la presenza di Fiorello sarà il conduttore e Direttore artistico per le quinta volta, mentre trenta saranno i cantanti in gara.

Tra questi, torna sul palcoscenico dell’Ariston come artista in gara anche il sassolese Filippo Neviani in arte Nek e questa volta in coppia con Francesco Renga. La prima volta a Sanremo per Nek fu nel 1993, edizione nella quale per la sezione giovani, Filippo si fece conoscere con il brano “In te”.

La città dei fiori è stata anche il teatro nel 1997 del vero momento di svolta della carriera del cantautore di casa nostra. In quella che fu l’edizione numero quarantasette condotta da Mike Bongiorno, Filippo esegue per la prima volta in pubblico “Laura non c’è” scritta con il paroliere Antonello de Santis e l’amico e chitarrista Massimo Varini (con lui sul palco quella sera). Agli arrangiamenti collaborerà anche il compositore e percussionista David Sabiu.

Nel 2015 a diciotto anni dalla sua seconda partecipazione al Festival, Nek oramai artista da milioni di copie nel mondo e collaborazioni internazionali, si rimette in gioco e in gara con il brano “Fatti avanti amore” scritta assieme al compositore e produttore Luca Chiaravalli, ad Andrea Bonomo (musicista e cantante) e Gialuigi Fazio.

Fatti avanti amore è un successo già al primo ascolto e Filippo domina quel palco grazie alla grande e continuativa esperienza live di quei diciotto anni trascorsi. La canzone si piazza al secondo posto di quella che sarà la classifica finale, lasciando in moltissimi appassionati (compreso chi scrive), non poco amaro in bocca.

Per la cronaca il brano vincerà il premio come migliore arrangiamento e il premio speciale della sala stampa. Da questa sera (martedì 6 febbraio) comincia una nuova avventura per il nostro artista di casa, con il brano “Pazzo di te” di F. Renga, D. Mancino, D. Faini e ovviamente Nek.

Nek e Francesco Renga si confermeranno in duo anche nella serata dei duetti e c’è da scommettere che la loro reale amicizia anche fuori dal palco come la lunga lista di concerti assieme, si farà valere anche attraverso le telecamere.

