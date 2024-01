“Il peso delle idee”: a Campogalliano è partito il tradizionale concorso del Museo della Bilancia

L’edizione 2024 de “Il peso delle Idee” è tutta dedicata all’acqua. “Il peso delle Idee” è un appuntamento fisso che il Museo della Bilancia di Campogalliano ripropone, ogni anno dal 1995, a tutte le scuole d’Italia. Si tratta infatti di un concorso rivolto a tutti gli ordini scolastici che intende premiare le buone pratiche educative e didattiche. Ogni classe per partecipare deve utilizzare le nuove tecnologie in modo creativo realizzando un breve filmato capace di comunicare le tappe ed il senso del percorso svolto sulla tematica oggetto del concorso: il titolo per questa 29.a edizione è “S.O.S. ACQUA (rischio o risorsa?)”.

Acqua, risorsa cruciale per la sopravvivenza umana, che non deve essere sprecata, anticamente considerata uno dei quattro elementi all’origine dell’Universo, portatrice di innumerevoli valenze simboliche e religiose, composto chimico alla base di tutte le forme di vita, capace di caratterizzare i differenti ecosistemi in base alle modalità della sua presenza. Acqua che, allo stesso tempo, diventa sempre più frequentemente anche pericolo e rischio a causa degli impatti della crisi climatica, ponendo la cosiddetta questione idrica, per tutti, come sfida del futuro, nel mondo intero; tra sistemi di distribuzione idrica inefficienti, sprechi; inquinamenti, effetti della crisi climatica come i fenomeni estremi, siccità e inondazioni, desertificazione e deforestazione, perdita di ecosistemi e specie viventi, il primo passo non può che essere la consapevolezza e la conoscenza. Il senso del concorso è proprio nel senso di contribuire alla conoscenza della questione idrica e alla necessità di arrivare ad un suo uso più corretto anche dal punto di vista etico, unito alla convinzione che sia importante capire le logiche di funzionamento della comunicazione attraverso le nuove tecnologie, caratterizza le richieste formulate per partecipare a questa edizione del concorso.

La sfida che gli organizzatori, Museo della Bilancia e Comune di Campogalliano, lanciamo a insegnanti e alunni è quella di realizzare un video dedicato a raccontare la gestione dell’acqua in relazione al proprio territorio locale. Ad ogni gruppo classe viene quindi richiesto di realizzare un breve filmato che racconti il territorio di riferimento, un’occasione per avvicinare i giovani al tema della gestione idrica portando ad esplicitare il ruolo dell’acqua e la sua influenza sulla vita della comunità di appartenenza e allo stesso tempo un modo per favorire la creatività e per sperimentare le nuove tecnologie non solo come fruitori ma come produttori di contenuti di qualità.

L’iscrizione deve avvenire entro domenica 11 febbraio 2024 inviando a questo indirizzo mail didattica@museodellabilancia.it il modulo disponibile sulla pagina del sito web

Per consegnare l’elaborato invece resta più tempo: la scadenza è domenica 7 aprile 2024.

Informazioni sul sito www.museodellabilancia.it