Questa mattina verso le ore 7, squadre del comando dei vigili del fuoco da San Felice, Carpi e Modena con quattro mezzi e autoscala, sono intervenute a Concordia sulla Secchia per un incendio di una casa colonica apparentemente disabitata. L’incendio ha interessato tutta la struttura e la copertura in legno. Operazioni ancora in corso, al momento non si registrano feriti. Arma dei Carabinieri sul posto per quanto di competenza.