Via ai lavori per la ciclabile su via di Mezzo a San Giacomo

L’Amministrazione comunale ha dato il via ai lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale sul lato Nord via di Mezzo a San Giacomo Roncole. L’opera, interamente finanziata con risorse PNRR, avrà un’estensione totale di 1,45 km e collegherà, attraverso la ciclabile già esistente di via Posta Vecchia, il capoluogo Mirandola, all’area artigianale di San Giacomo Roncole. Ciò consentirà di migliorare la sicurezza di chi sceglie di recarsi al lavoro in bicicletta, aiutando a centrare quelli che sono gli obiettivi PNRR. In più, con il prossimo tratto sempre di ciclabile previsto su via T. Morandi, sarà possibile raggiungere la zona del cimitero della frazione e così anche il parco Catellani.

“L’Amministrazione comunale – sottolinea l’Assessore alla Mobilità del Comune di Mirandola Federica Luppi – intende così favorire la mobilità ciclistica e sostenibile, consapevole del potenziale della bicicletta, normale o a pedalata assistita, quale soluzione chiave per contrastare oggi più che mai sia la crisi energetica che quella climatica, tengo inoltre a sottolineare in modo particolare come Mirandola si sia confermata anche lo scorso anno Comune ciclabile FIAB ricevendo 4 Bike likes.”