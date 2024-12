Musica dal vivo, tigelle e arrosticini: sabato in centro a Campogalliano con i commercianti locali

Street food e musica live aspettando il Natale. Un pomeriggio tutto da gustare quello di sabato 14 dicembre in centro a Campogalliano, grazie alla proposta dei commercianti locali. Si comincia alle 15.30 in Piazza Vittorio Emanuele II con il Drum Circle, un laboratorio di percussioni aperto a tutti, a cura della musicista Anna Palumbo, per un’esperienza di musica e condivisione attraverso l’uso di tamburi e altri strumenti.

A seguire, alle 17, spazio al concerto del duo acustico Pillole Blues, con la voce di Fede Baracchi e l’accompagnamento di Fiore Melotti alla chitarra. Presentati da John Nnodi e Simone Boccolari del podcast Channel 8o8, i Pillole Blues porteranno sul palco una rivisitazione dei brani alle radici del genere blues, con nuovi arrangiamenti e strutture ricomposte in cerca di una fedeltà non soltanto allo stile, ma anche al pensiero musicale dell’epoca. Nel corso del concerto sarà ospite sul palco anche Silvia Gibellini, cantante soul di Campogalliano.

Non solo musica: nel “menù” del sabato ci sono anche tigelle con Nutella e Prosecco offerte dai commercianti di via Garibaldi, poi, dalle 17, birra e arrosticini per accontentare tutti i palati.

Le iniziative fanno parte del programma natalizio realizzato in collaborazione con APT Service srl, nell’ambito del progetto di promozione turistica “Catámes – Cultura, territorio, museo e sport”.