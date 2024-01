“Maledetti da Dio – Istruttoria 1963” venerdì al Teatro San Prospero di Reggio Emilia

Prossimo fine settimana dedicato alla Giornata della Memoria. Primo appuntamento venerdì 26 gennaio alle 21:00 al Teatro San Prospero con – . Una coproduzione On Art e Teatro Giovanni Rinaldi. Con la partecipazione del Coro Adorno e il Coro delle Voci Bianche di Reggiolo.

Una giovane bambina di 12 anni, mentre sistema la camera del nonno morto da un anno si accorge, rovistando dentro un baule di un plico di lettere con la scritta “Maledetti da dio – Per Greta da nonno Elazer”. La bambina incuriosita apre il plico e inizia a leggere le lettere, ricostruendo i primi momenti dell’Istruttoria. Da quel momento, catapultata indietro nel tempo sarà lei a introdurre i canti del testo originale di Weiss, assistendo come narratrice e collante al primo processo per crimini nazisti effettuato in Germania da un tribunale tedesco, in un mescolarsi e intrecciarsi di letture sceniche e parti recitate.

con: Marco Rovacchi, Monica Mirandola, Ennio Cantoni, Susanna Torelli, Federico Cella, Camilla Guatteri.

Teatro San Prospero – Via Guidelli 5 Reggio Emilia – 0522 439346