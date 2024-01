A San Cesario sul Panaro inaugura il centro intercomunale del riuso

A San Cesario sul Panaro, a fianco della Stazione Ecologica Attrezzata “La Graziosa” inaugura, sabato 27 gennaio alle ore 11.00, il centro intercomunale del riuso “Passamano” di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro.

La struttura, che sarà aperta il lunedì, dalle ore 9.00 alle 12.00, il giovedì, dalle ore 14.00 alle 18.00 e il sabato, dalle ore 9.00 alle 12.30, si rivolge a privati cittadini/e, imprese, enti, associazioni residenti o con sede nei territori di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro che, da proprietari di un bene usato, lo possono consegnare a titolo gratuito al Centro del Riuso per prolungarne il ciclo di vita.

“Passamano”, un progetto finanziato con il contributo di ATERSIR e Regione Emilia Romagna, sarà gestito da Arcisolidarietà Castelfranco – San Cesario e Auser Volontariato di Modena odv.

All’evento inaugurale prenderanno parte, tra gli altri, Francesco Zuffi, Sindaco di San Cesario sul Panaro, Giovanni Gargano, Sindaco di Castelfranco Emilia e Giorgio Fruggeri, Presidente di Arcisolidarietà Castelfranco Emilia – San Cesario.

Sarà possibile consegnare gratuitamente beni usati, in buono stato e funzionanti, che siano nelle condizioni di essere riutilizzati: abbigliamento e biancheria per la casa, apparecchiature elettriche ed elettroniche, articoli e accessori per l’infanzia, attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage, attrezzature sportive, giochi, mobili o elementi di arredo, pubblicazioni e casalinghi.

Non sono conferibili al contrario materiali, oggetti e attrezzature per cui sussista l’obbligo di conferimento presso centri di raccolta dei rifiuti urbani, o di avvio al recupero o smaltimento, come rifiuti edili o pericolosi e suppellettili inutilizzabili. Non è previsto un servizio di ritiro e trasporto da domicilio, ma ci si potrà interfacciare con il personale addetto alla gestione per valutare il singolo caso.

“Il centro del riuso ha l’obiettivo di sviluppare sui territori un’economia sostenibile e circolare che salvaguardi salute e ambiente, promuovendo il riutilizzo e il riuso dei beni. Con questa attività sarà possibile agevolare e sostenere ulteriormente le fasce sensibili della cittadinanza, ad esempio distribuendo materiali, oggetti o beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati, dando loro ulteriore nuova vita e dando sostanza alla parola sostenibilità anche ambientale” ha commentato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.

“L’inaugurazione del centro del riuso rappresenta un tassello fondamentale per l’economia circolare dei nostri territori. Grazie alle attività del centro verrà data nuova vita ai prodotti senza che questi si trasformino in rifiuti, oltre ad educare le nuove generazioni ad un uso responsabile dei beni e lavorare sui benefici dell’economia circolare. Il miglior modo per garantire un basso impatto dei rifiuti è non produrli e il centro del riuso va in questa direzione” – ha aggiunto Francesco Zuffi, Sindaco di San Cesario sul Panaro.