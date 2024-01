Chiusure previste sulla Tangenziale di Bologna tra lunedì e mercoledì

Sulla Tangenziale di Bologna e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione della galleria “San Donnino”, al km 17+300, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 22 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 23 GENNAIO

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 9 San Donato, percorrere la viabilità ordinaria: Via San Donato, Via Bertolazzi, Via dell’Industriale e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 10 Quartiere Roveri.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 23 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 24 GENNAIO

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Fiera, percorrere la Tangenziale e rientrare sulla A14 a Bologna San Lazzaro.