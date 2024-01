Il sogno di una cosa – Pasolini frastagliata materia: il 20 gennaio a San Prospero

Romanziere, poeta, regista, intellettuale impegnato, polemista, attivista politico, uomo pieno di passioni e contrasti, voce critica del suo e del nostro tempo: Pier Paolo Pasolini è stato tutto questo, e molto altro ancora. La sua complessa, affascinante e drammatica vicenda umana sarà rievocata sabato 20 gennaio sul palco dell’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, quando, alle ore 20.45, andrà in scena Il sogno di una cosa – Pasolini frastagliata materia, lo spettacolo della Compagnia ‘Artisti a Progetto’ che costituirà il quarto appuntamento della stagione del teatro partecipato di TiPì.

Lo spettacolo ideato e diretto da Mila Vanzini – che – uno degli spettacoli vincitori della Selezione Visionari TiPì 2023, essendo stato scelto per essere inserito nella programmazione della nuova stagione proprio dagli spettatori più fedeli di TiPì – si muove attraverso poesie, articoli, lettere, romanzi e canzoni come fossero fotografie estratte da una scatola, capaci di cogliere solo dei particolari: così il pubblico si accosta al percorso umano e professionale di Pasolini, dagli esordi poetici in dialetto friulano all’oscurità di ‘Petrolio’, il suo ultimo romanzo, pubblicato postumo.

Durante questa esplorazione, ci si trova davanti a una figura sfaccettata, cubista, che ci osserva con la sua scomposta espressione, carica di contraddizioni. In scena un solo attore – Mele Ferrarini – interpreta Pasolini stesso e alcune figure chiave della sua biografia, come Ninetto Davoli e Livio Garzanti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite sul sito www.diyticket.it.