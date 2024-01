Incendio di una canna fumaria a Castel San Pietro: danneggiato il tetto di un’abitazione

Incendio di una canna fumaria ieri, nel tardo pomeriggio, in via Cova a Castel San Pietro Terme. Le fiamme hanno interessato il tetto di un appartamento. L’intervento dei Vigili del fuoco con due squadre da Medicina e due da Imola, è valso al contenimento dell’incendio per evitare la propagazione al resto della struttura. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La parte dell’immobile sottostante, è stata interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.