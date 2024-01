Scandiano: in auto cutter, coltello e martelli. Denunciato un 42enne residente nella Bassa

Fermato alla guida della propria autovettura dai carabinieri della tenenza di Scandiano in occasione di un controllo stradale, durante le procedure di identificazione manifestava un atteggiamento sospetto inducendo i militari ad approfondire i controlli, i quali permettevano di rinvenire, occultati in varie parti dell’abitacolo, alcune armi bianche tra cui tre cutter lunghi circa 20 cm, un coltello lungo 15 cm di cui circa 7 di lama, un martello con impugnatura in gomma lungo 29 cm e un martello con impugnatura in legno lungo 32 cm. Nel corso degli accertamenti, i militari scandianesi verificavano anche come l’uomo fosse gravato dall’Avviso Orale, emesso dal Questore di Reggio Emilia, relativamente al quale veniva disposto anche il divieto assoluto di possedere armi o strumenti con capacità offensive di qualsiasi genere.

Per questi motivi, con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere e violazione delle prescrizioni alla misura dell’avviso orale, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 42enne residente in un comune della bassa reggiana. Contestualmente i militari procedevano al sequestro degli strumenti illecitamente posseduti. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

E’ successo l’altro pomeriggio intorno alle 16,00, quando i militari della tenenza di Scandiano, nello svolgimento di un servizio perlustrativo, in via Bosco hanno fermato l’auto dell’uomo, procedendo al controllo.