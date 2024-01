La ceramica italiana partecipa a Keramiko 2024

La ceramica italiana sarà presente a Keramiko 2024, l’esposizione biennale luogo di incontro tra i professionisti del mondo dell’edilizia e della ceramica austriaci – giunta alla sua 4° edizione – che si tiene presso il quartiere fieristico di Wels dal 17 al 19 gennaio prossimi. Quest’anno la manifestazione si svolge contemporaneamente a KOK, la fiera austriaca delle stufe e dei caminetti in muratura, maiolica e ceramica.

La manifestazione – sponsorizzata da Ceramics of Italy – è organizzata dalla Österreichische Fliesenverband, l’associazione austriaca dei posatori e distributori, con la quale prosegue un proficuo rapporto di cooperazione per la promozione delle piastrelle Made in Italy.

A Keramiko è previsto un programma di seminari e conferenze sui principali temi di interesse per il mondo delle costruzioni austriaco e Ceramics of Italy sarà presente tra i panel dei relatori con un intervento sulla sostenibilità della ceramica italiana, in programma nel pomeriggio del primo giorno di fiera.

Le ceramiche italiane, nel 2023, hanno esportato in Austria 10 milioni di metri quadrati, per un valore pari a circa 150 milioni di €. Il mercato austriaco rappresenta il 4% delle esportazioni totali del settore ed il 6% delle esportazioni in Unione Europea.