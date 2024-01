Ragazza ferita in incidente a Scandiano

Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita in modo grave un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio intorno alle 15:00 in via Venere a Chiozza di Scandiano. Il sinistro avrebbe coinvolto due autovetture. La ragazza è stata trasportata al Santa Maria di Reggio con codice di massima gravità. Sul posto, oltre al personale sanitario inviato dal 118, la Polizia locale.