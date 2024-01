Cristiano Gugliucci, candidato sindaco con la Lista civica “Per Sassuolo – programma rilancio”

Cristiano Gugliucci, tributarista e titolare di uno Studio a Sassuolo, con la Lista civica “Per Sassuolo – programma rilancio” si presenterà alle prossime elezioni comunali quale candidato Sindaco. Gugliucci si propone come novità a chi è già nel panorama politico sassolese da vari anni. Una lista nuova di persone sassolesi che hanno aderito con entusiasmo alle varie iniziative a sfondo benefico e non solo.

Il programma, ben strutturato e dettagliato, verrà presentato in campagna elettorale ma pare che tra gli addetti ai lavori stia già raccogliendo molti consensi in città. La riqualificazione del territorio sassolese e lo studio di una nuova politica di raccolta rifiuti i temi che da mesi sono in fase di studio da parte del candidato. Quindi la revisione della viabilità per consentire di ridurre l’inquinamento atmosferico e la costruzione di nuove piste ciclabili che possano collegare la periferia al centro ed ai suoi punti di interesse culturale. Soluzioni anche per la zona del polo scolastico alle piscine che diventa impercorribile al mattino per via dell’intenso traffico.

“Le politiche sociali e la sanità sono altri temi al vaglio di studio della lista civica, visto anche le recenti difficoltà che sta affrontando il nuovo Ospedale di Sassuolo in questo periodo di maggiori contagi dovuti alle influenze stagionali. La struttura è al collasso – spiega il candidato Sindaco – pazienti sistemati sulle brandine per mancanza di posti in reparto e la scarsa qualità dei pasti preoccupano oltre misura i cittadini”.

“Attraverso programmi in collaborazione con imprenditori sassolesi, stiamo studiando attività volte ad introdurre i nostri giovani al mondo del lavoro. Al vaglio pure lo studio di nuove politiche con le quali vogliamo rivalutare le attività commerciali e i mercati del nostro territorio. Lo spazio a disposizione dei nostri giovani non è sufficientemente utilizzato ad ospitare nuovi eventi culturali e musicali sebbene le strutture non manchino. Migliorare e potenziare i servizi offerti dai trasporti pubblici. Intervenire sui servizi di sicurezza per rendere più vivibile la nostra città. Queste e tante altre sono le proposte che presenteremo alla prossima campagna elettorale, poiché crediamo nelle grandi potenzialità che ci può offrire la nostra città” – conclude Gugliucci.