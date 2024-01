“A me i òoc” della compagnia La Vintarola in scena a Rio Saliceto

“A me i òoc” con la compagnia dialettale carpigiana La Vintarola sabato 13 gennaio (ore 21.00) e domenica 14 gennaio (ore 18.00) in scena al Teatro di Rio Saliceto con la Regia di Paolo Di Nita.

Con Angela Bassoli, Francesca Giovanardi, Enrica Ongari, Gianni Orlandi, Alfonso Dotti, Guido Grazzi. Luci, Suoni e Scene di Rossano Bussei.

La Compagnia Dialettale Carpigiana la Vintarola torna in scena al Teatro di Rio Saliceto con una nuova pièce teatrale. Tratta da A me gli occhi di Georges Feydeau, un’esilarante commedia, tradotta e adattata in dialetto emiliano, che mette in scena una storia antica come il teatro, la storia di un servo furbo che vuole farsi beffa del padrone stolto. Ma non la passerà liscia, poiché, con la notizia dell’imminente matrimonio del padrone, il servo esagererà con i suoi trucchetti provocando equivoci e uno spassosissimo caos.

Info e prenotazioni: anche via WhatsApp: 366.320.6544