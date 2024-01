Modena, scuole dell’infanzia: iscrizioni al via dal 18 gennaio

Sono 1.380 le famiglie residenti in città con bambini e bambine che compiono 3 anni nel 2024 che stanno ricevendo in questi giorni le comunicazioni del Settore Servizi educativi del Comune per informare sulle modalità di ammissione alle scuole d’infanzia pubbliche e convenzionate per l’anno scolastico 2024/2025. A Modena esiste infatti un sistema integrato di scuole d’infanzia, formato dalle scuole comunali, della Fondazione Cresciamo, statali, appaltate, convenzionate e aderenti alla Federazione Italiana scuole materne, a cui si accede tramite il centro unico di iscrizione comunale.

Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2021 residenti con almeno un genitore e anche i bambini non residenti le cui domande però vengono prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria dei residenti, sia nei termini che fuori termine.

Le domande si possono presentare esclusivamente on line tramite credenziali Spid, Cie o Cns sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione, da giovedì 18 gennaio fino a sabato 10 febbraio, sulla base delle indicazioni della circolare ministeriale. Nel frattempo, si sta provvedendo a fornire alle famiglie interessate le informazioni utili alla scelta della scuola e per l’iscrizione.

Anche quest’anno infatti è possibile visitare le strutture e conoscerne l’offerta educativa attraverso gli open day; inoltre, per ogni scuola saranno indicate ulteriori modalità di accesso e di visita. Per iscriversi alle visite, è già attivo il sito internet all’indirizzo dedicato (https://openzerosei.comune.modena.it/) dove sono presenti le schede fotografiche di tutte le scuole.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Ammissioni Scuole dell’Infanzia il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13 (tel. 059/2032708-71-75) o inviare una email all’indirizzo di posta elettronica: scuole.infanzia@comune.modena.it.

Sono inoltre in funzione in città alcuni sportelli con postazioni internet e personale disponibile a fornire assistenza ai genitori nell’iscrizione a scuola dei propri figli. Sedi, orari e modalità di accesso sono indicate nella pagina dedicata accessibile sempre dal sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione.

A fine dicembre la Giunta comunale, su proposta dall’assessore all’Istruzione Grazia Baracchi, ha approvato l’accordo con gli Istituti Comprensivi e il relativo bando pubblico. Comune e istituzioni scolastiche statali concordano innanzitutto sul fatto che le scuole dell’infanzia debbono essere equilibrate nella composizione socio-economica-culturale al fine di favorire le pari opportunità educative a tutti i minori. Nell’accordo viene richiamato il protocollo d’intesa con la Fism, la Federazione italiana scuole materne, per la gestione di un sistema pubblico integrato 0-6 anni, in base al quale tutte le scuole Fism aderiscono al sistema unificato delle iscrizioni, al pari di statali e private convenzionate.

Le iscrizioni per i posti disponibili di scuole comunali, Cresci@mo, statali, convenzionate, appaltate e Fism vengono quindi gestite attraverso il Centro unico delle iscrizioni presso il Settore Servizi Educativi del Comune di Modena, per ottimizzare i posti disponibili a livello cittadino.

ECCO LA GUIDA PER LE FAMIGLIE

Iscrizioni fino al 10 febbraio e solo on line: diversi i punti di supporto a disposizione. I criteri per le graduatorie

L’orario di funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16, con possibilità di richiedere l’ingresso anticipato alle ore 7.30; in alcune strutture è possibile, inoltre, richiedere il prolungamento d’orario, di norma fino alle 18.

Nel territorio comunale esistono diversi punti dove è possibile avere un supporto sia per ottenere le credenziali Spid che per la presentazione della domanda di iscrizione. Per conoscere le modalità di accesso, i giorni e gli orari di apertura dei singoli punti di assistenza si possono consultare le pagine internet dei Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/supporto-e-assistenza-per-i-servizi-scolastici-online).

In fase di domanda i genitori possono indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo di sei scuole (due comunali/Fondazione, due statali, due convenzionate/appaltate/Fism). Per ogni scuola verrà elaborata una graduatoria, in ordine decrescente, in base ai punteggi assegnati, che determinerà l’assegnazione dei posti. I criteri per l’assegnazione del punteggio riguardano: la situazione famigliare (numero componenti il nucleo famigliare, eventuale disabilità presenti, assenza di un genitore); la situazione lavorativa dei genitori (orario di lavoro, sede fuori Modena, lavoro notturno, situazioni di mobilità o licenziamento); l’affidabilità dei nonni.

Nello stesso arco di tempo, per gli utenti già frequentanti, è possibile fare domanda di trasferimento ad altra scuola d’infanzia; le domande di trasferimento concorrono ai posti disponibili al pari delle nuove domande.

Entro il mese di aprile l’ufficio pubblicherà la graduatoria dei bambini ammessi che sarà consultabile sul sito del Comune nel “Portale InformaGenitore” utilizzando le credenziali Spid/Cie/Cns del genitore che ha presentato domanda.

