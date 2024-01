Papa Francesco “Preghiamo per la pace in tutto il mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Presidente della Repubblica per gli auguri che mi ha inviato nel suo messaggio di fine anno e li ricambio di cuore invocando la benedizione del Signore sul suo servizio e al Paese”. Così Papa Francesco ha ringraziato il Presidente Mattarella nel suo discorso dopo l’Angelus con i fedeli giunti a Piazza San Pietro. Il Santo Padre ha poi rivolto un pensiero “con preoccupazione” per quanto sta avvenenendo in Nicaragua: “Dove vescovi e sacerdoti sono stati privati della libertà. Esprimo a essi e alle loro famiglie e all’intera Chiesa nel paese la mia vicinanza nella preghiera, perchè si cerchi sempre il cammino del dialogo per superare difficoltà”. Papa Francesco, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ha quindi rivolto l’ennesimo invito a pregare per “l’Ucraina, la Palestina e Israele che sono in guerra. Preghiamo tutti insieme per la pace”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).