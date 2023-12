Sette erogatori di acqua potabile per le scuole del Comune di Finale Emilia

Con la determinazione 297 del 19 dicembre 2023, ATESIR, Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ha assegnato al comune di Finale Emilia 18.148 euro per l’installazione di 7 erogatori di acqua potabile nelle scuole del territorio comunale. L’importo ottenuto è il risultato della partecipazione al bando 2023 dell’Agenzia per l’erogazione di contributi per iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti.

L’adozione degli erogatori di acqua potabile, infatti, si pone l’obiettivo di ridurre significativamente la quantità di rifiuti derivata dalla produzione e dal trasporto di acqua in bottiglia preconfezionata. La loro installazione, inoltre, vede coinvolto il contesto scolastico con l’obiettivo di far nascere e coltivare la sensibilizzazione e la coscienza ecologica delle generazioni future. Il progetto prevede anche la verifica e il monitoraggio dei risultati attesi, eseguita contabilizzando i litri di acqua erogati annualmente da ciascun erogatore. Per tale motivo è prevista l’installazione, unitamente agli erogatori, di sette misuratori che consentiranno di monitorare il risparmio presunto di produzione di residuo plastico.

A gennaio 2024 inizieranno i lavori impiantistici preparatori per l’installazione e l’entrata in funzione degli erogatori, prevista nel terzo trimestre del prossimo anno, negli ambienti destinati a mensa, nelle palestre e in aree comuni delle Scuole dell’infanzia, degli istituti primari e secondari di primo grado di Finale Emilia e di Massa Finalese, oltre che nella Scuola di musica di Finale Emilia.