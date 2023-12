Nuova illuminazione pubblica in via Circonvallazione Sud Ovest

120.000 € per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Circonvallazione Sud Ovest. La Giunta del Comune di Sassuolo, questa mattina, ha approvato la delibera in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per il progetto di fattibilità tecnico – economica.

“il progetto in esame – si legge nella delibera – prevede una spesa pari ad €86.911,49 per lavori a base d’asta, oltre 2.000 € per oneri della sicurezza e €20.179,43 indicati nel Quadro Economico sotto la voce “Somme a disposizione” per totali € 120.000,00 inclusi Iva e altre imposte per legge.

Sgp srl provvederà all’affidamento ed esecuzione dell’appalto come previsto dal progetto e a tutte le conseguenti disposizioni relative alla realizzazione delle opere, mentre il relativo finanziamento a carico del Bilancio Comunale sarà corrisposto alla società previa presentazione della contabilità dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione.