Modena, atti persecutori e lesioni personali nei confronti della ex: 57enne colpito da misura coercitiva

I Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito, il 22 dicembre scorso, la misura

coercitiva del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” nei

confronti di un 57enne, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

nei confronti della ex coniuge.

Le condotte attuate dall’uomo, che si protraevano dai primi mesi del 2023, hanno suggerito

alla vittima di rivolgersi ai Carabinieri e denunciare i fatti.

L’interessato, all’indomani della separazione, aveva iniziato a porre in essere atteggiamenti

persecutori quali pedinamenti e controlli, a farsi trovare improvvisamente nei luoghi

frequentati dalla donna bloccandola per strada, urlandole epiteti ingiuriosi e procurandole

così un perdurante e grave stato d’ansia e paura, costringendola a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita per timore di incontrarlo.

La situazione è degenerata quando, in una occasione la vittima, a bordo della sua bicicletta,

è stata impattata dall’ex marito che, con un calcio, l’ha fatta cadere a terra procurandole

delle lesioni.

I Carabinieri, comunicati alla Procura della Repubblica di Modena i gravi fatti, ottenevano

dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione nei confronti dello stalker del provvedimento.