L’Unione Bassa Reggiana ha indetto una Selezione Pubblica per l’assunzione di tre persone

L’Unione Bassa Reggiana ha indetto una Selezione Pubblica, per esami, per l’assunzione di 3 persone con profilo professionale di “Istruttore Giuridico Amministrativo”, da inquadrare nell’Area degli “Istruttori” (ex cat. C), a tempo pieno e indeterminato, e da assegnare all’ufficio tributi, al servizio unico attività produttive dell’Unione Bassa Reggiana (S.U.A.P.) e al Comune di Guastalla, oltre che per la formazione di una graduatoria per i Comuni aderenti all’Unione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata, pena esclusione, entro le ore 12:00 di MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 2024, on-line, sul Portale del Reclutamento “inPA” (Dipartimento funzione pubblica):

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d3f4ba45850d4a948f65201996e45ae 2



Non sono ammesse altre modalità di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione.

Si precisa che su un posto messo a bando opera la riserva a favore dei soggetti indicati dall’articolo 1014, comma 1, lettera a e 678, comma 9, del decreto legislativo 66/2010.

CARATTERISTICHE DEL PROFILO:

Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e a interpretare le istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro.

Specifiche professionali: • Conoscenze teoriche esaurienti; • Capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro; • Responsabilità di procedimento o infraprocedimentale, con eventuale responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi.

Tutte le informazioni in dettaglio relative alla posizione e ai requisiti di partecipazione sono disponibili nel bando di concorso e nella pagina dedicata alla selezione sul sito istituzionale dell’Unione Bassa Reggiana (https://www.bassareggiana.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=15274) e del Comune di Guastalla.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Personale associato dell’Unione Bassa Reggiana ai seguenti recapiti: