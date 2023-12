Tre nuove Alfa Romeo Tonale in dotazione alla Polizia di Stato di Bologna

Sono arrivate, nei giorni scorsi, tre nuove Alfa Romeo Tonale in dotazione alla polizia, richieste dalla questura di Bologna per rafforzare i servizi di controllo del territorio. Le nuove automobili, infatti, sono state assegnate all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (U.P.G.S.P.) e sono destinate a svolgere il servizio di volante in città.

La Alfa Romeo Tonale della Polizia è equipaggiata con un motore 1.500 cc benzina hybrid da 163 CV, abbinato ad un cambio automatico e sequenziale a 7 rapporti.

Le vetture sono dotate di una protezione balistica e antisfondamento.

Un gioiello tecnologico che fa della Tonale il mezzo di punta delle volanti per garantire standard ancor più elevati di sicurezza.

La scelta di rinnovare il parco auto rientra nell’ambito di un più ampio quadro di interventi previsti dal Questore Antonio Sbordone, per elevare il livello di sicurezza dei cittadini e potenziare il controllo del territorio.