Il musical Grease della Compagnia della Rancia al Teatro Carani il prossimo 23 aprile: aperte le vendite dei biglietti

Sono in vendita da questa mattina, online e in biglietteria, i biglietti per il musical Grease della Compagnia della Rancia, in programma fuori abbonamento per il prossimo 23 aprile al Teatro Carani di Sassuolo.

Dopo il grande successo della prevendita dei biglietti per il concerto di inaugurazione con Nek e degli abbonamenti alla stagione di prosa, tutti esauriti in poche ore, il Carani propone uno degli spettacoli che hanno fatto, è il caso di dirlo, la storia del musical in Italia, collezionando più di 2 milioni di spettatori complessivi dal suo debutto nel 1997, quando nei panni di Sandy si trovava Lorella Cuccarini e Danny Zuko era interpretato da Giampiero Ingrassia.

Oggi Grease è firmato dallo stesso regista, Saverio Marconi, e dalla stessa compagnia che ne ha decretato il successo. Il cast però è tutto nuovo, composto da giovani e talentuosissimi performer, perfetti per portare il pubblico ad immergersi nell’atmosfera di una high school americana degli anni ‘50, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e le immancabili gonne a ruota.

Grease, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You’re the One That I Want e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni, ed è stato capace di trasformarsi in un fenomeno pop, con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko (Tommaso Pieropan), il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy (Eleonora Buccarini), la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo”.

Biglietti: platea € 48,00, I galleria € 36,00, II galleria € 25,00. Fuori abbonamento.

Vendite online su www.teatrocarani.it o presso la biglietteria temporanea di Paggeriarte e Turismo di Piazzale della Rosa, aperta il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, il mercoledì dalle 15:30 alle 19:30, il venerdì dalle 9 alle 13, sabato 23 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30.