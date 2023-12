Maranello: inaugurati i nuovi campi da padel

Inaugurati i nuovi campi da padel presso il Parco dello Sport di Maranello. Presenti al taglio del nastro il sindaco Luigi Zironi, la vicesindaca Mariaelena Mililli, le assessore Chiara Ferrari (lavori pubblici) e Elisabetta Marsigliante (ambiente), il presidente della Maranello Sport Antonio Bedini e rappresentanti delle società sportive cittadine. Dopo la benedizione dei nuovi impianti da parte di Don Pierino Sacella, il taglio del nastro che ha sancito l’apertura ufficiale dei campi.

“Con questi splendidi campi da padel il Parco dello Sport, dopo il tennis, abbraccia un’altra disciplina”, commenta il sindaco di Maranello Luigi Zironi. “Continuano dunque ad ampliarsi le opportunità offerte da quest’area verde dedicata agli impianti sportivi, la cui collocazione è stata pensata proprio per essere integrata nel tempo a seconda delle esigenze che dovessero presentarsi. E il padel ne è un perfetto esempio. Nel Parco dello Sport proseguono nel frattempo i lavori che nei prossimi mesi porteranno anche alla realizzazione di una pista di ‘pump track’ per biciclette, all’installazione di attrezzi per fare esercizi all’aperto e alla creazione di percorsi immersi nel verde dove si potrà passeggiare o correre. Stanno inoltre continuando i lavori per la realizzazione del nuovo Centro Nuoto, che comprenderà quattro vasche con diverse funzioni”.

“Grazie all’iniziativa di Maranello Sport”, spiega Mariaelena Miliili, assessora allo sport del Comune di Maranello, “innalziamo il livello delle strutture sportive e la quantità di discipline che possono essere praticate a Maranello. Un investimento, il loro, importante a favore della collettività che si aggiunge ad una serie di opportunità che avranno il proprio fulcro nel nuovo Parco dello Sport”.

“In una visione dello sport come sano stile di vita incentrato sul benessere psicofisico e sull’inclusione, qui a Maranello è stato avviato un percorso per la realizzare un Parco dello Sport che unisse a questi principi anche il contatto con la natura”, aggiunge Antonio Bedini, presidente della Maranello Sport. “Ora quest’opera si arricchisce ufficialmente di un nuovo tassello: tre campi da padel dotati di una copertura fissa, per una struttura che permetterà alla nostra comunità di fruirne al meglio, sia nella stagione invernale che in quella estiva, e che grazie alle sue caratteristiche tecniche ci permetterà di ospitare tornei fino al massimo livello”.

I nuovi campi, costruiti con materiali all’avanguardia nell’area che già ospita quattro campi da tennis, sono stati realizzati dalla Maranello Sport, ente costituito dalle società sportive e dal Comune. Presentano un fondo in erba sintetica, sono illuminati ognuno da otto proiettori a led regolabili e sono dotati di copertura con telo a doppia membrana, che consente di ridurre i consumi, di limitare l’effetto condensa, di schermare il campo dalle alte temperature esterne e di far filtrare al meglio la luce diurna naturale. Inoltre, in attesa del collaudo degli spogliatoi realizzati, gli atleti possono utilizzare delle strutture prefabbricate temporanee, che poi lasceranno spazio al nuovo edificio contenente quattro aree distinte: due per gli atleti – uomini e donne – e due per gli arbitri. E’ già possibile prenotare l’utilizzo dei campi sul sito www.maranellosport.it.