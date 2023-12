Ospedale di Sassuolo, chirurgia in diretta in Otorinolaringoiatria

Anche quest’anno in Ospedale a Sassuolo si è tenuto il video-corso di chirurgia in diretta in Otorinolaringoiatria, arrivato alla sua 17° edizione. Il convegno, organizzato dalla Unità Operativa ORL dell’Ospedale, che opera in tutta l’area Sud della provincia di Modena e in particolare negli ospedali di Sassuolo, Vignola e Pavullo, sotto la direzione del dr. Paolo Gambelli, ha visto la partecipazione di oltre 100 professionisti.

Quest’anno si è parlato di “Insuccessi e complicanze in Otorinolaringoiatria” per evidenziare come non sempre le cose vanno secondo quanto preventivato, sia per quanto riguarda le terapie mediche che negli interventi chirurgici, e occorre dunque attuare tutte le strategie conosciute per fronteggiare adeguatamente insuccessi e possibili complicanze.

La discussione, animata da diversi interventi in diretta e da presentazioni scientifiche, ha coinvolto gli otorinolaringoiatri a livello provinciale, incluse le strutture di Carpi e del Policlinico di Modena.