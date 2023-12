Il 18 dicembre Natale in casa Cupiello al Teatro Herberia di Rubiera

Il 18 dicembre 2023, alle ore 20, la stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue con NATALE IN CASA CUPIELLO, spettacolo per attore cum figuris, un originale allestimento, omaggio all’opera di Eduardo, in occasione dei 90 anni dal suo debutto.

Lo spettacolo, nato da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, per la regia di Lello Serao, prodotto da Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord e Interno5 con il sostegno dalla Fondazione Eduardo De Filippo e del Teatro Augusteo, è in nomination ai Premi UBU 2023 (che saranno assegnati il 18 dicembre stesso) come miglior spettacolo, e in lizza anche nelle categorie miglior scenografia e migliori costumi.

