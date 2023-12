L’atmosfera del Natale a Fiorano Modenese

Il Natale entra nel vivo a Fiorano Modenese con un fine settimana di appuntamenti ed eventi per tutti i gusti, per immergersi davvero nell’atmosfera delle feste.

Si comincia sabato 16 dicembre a Spezzano, dalle ore 10 alle ore 17, in piazza Falcone e Borsellino mercatino degli hobbisti e bancarelle, Hollywood Christmas box, Babbo Natale sul trono, trucca bimbi, bolle giganti e altre animazioni per i più piccoli. Ingresso libero e gratuito, a cura dell’associazione Fiera di San Rocco.

Dalle ore 8.30 alle ore 19.00 è prevista la chiusura totale al traffico, con divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e veicoli dei residenti, in via Statale a Spezzano, tra la rotatoria con via Sette Fratelli Cervi/via Statale/via Matteotti e via A. Cervi/via Nirano I Tronco/via Statale.

Sempre sabato, in ludoteca presso il BLA di Fiorano, alle ore 10, è in programma laboratorio creativo gratuito “Evviva il Natale” per bambini dai 4 ai 5 anni (si richiede la presenza di un adulto). E’ richiesta la prenotazione a ludoteca@fiorano.it o al 0536 833414

Alle ore 16, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina, inaugurazione della collettiva di pittura “Scende la neve” a cura dell’associazione Arte e Cultura. La mostra sarà visitabile anche il 17, 23, 26 e 30 dicembre e il 6 e 7 gennaio, dalle 16 alle 19

Sabato 16 dicembre, alle 17, presso il teatro Astoria, va in scena “L’apprendista Babbo Natale”, spettacolo per famiglie carico di divertimento e di atmosfera natalizia, dove il pubblico partecipa con allegria. Ingresso unico 8 euro, per info: 366 3206544 o 0536 1704001

Domenica 17 dicembre, tutto il giorno saranno presenti in via Vittorio Veneto le bancarelle del mercato Versilia Forte dei Marmi, con abbigliamento, calzature e accessori per regali di ogni tipo.

Per consentire lo svolgimento del mercato, è previsto il divieto di transito e il divieto di sosta su entrambi i lati di via Vittorio Veneto e il doppio senso di marcia in via Gramsci, da via Andrea Doria a via Vittorio Veneto, dalle 6 alle 20. Obbligo di direzione diritto da via del Santuario verso via Gramsci e divieto di svolta a sinistra o a destra in via Vittorio Veneto.

In piazza Ciro Menotti, a Fiorano, per tutto il giorno, il Villaggio di Natale con le sue animazioni e musiche natalizie, tanti banchetti delle associazioni per fare piccoli regali e sostenere iniziative benefiche, gli stand gastronomici e alimentari e gustare specialità del territorio, il tutto a cura del Comitato Fiorano in Festa.

In piazza e presso la sede in vai Santa Caterina, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 l’associazione Arte e Cultura con laboratori dimostrativi di pittura.

Come ormai tradizione da molti anni, alle ore 11, presso il teatro Astoria, presentazione del libro “Mi ritorna in mente” arrivato al volume 10, curato da Luigi Giuliani, con i ricordi lontani di Natale Amici e Luigi Giuliani, della gente di “allora” di ciò che è stato il territorio fioranese nei decenni passati. Conduce Alberto Venturi.

In piazza Ciro Menotti, dalle 14.30 alle 17.00 il “Natale Free-Power 2023” del GET Babele, un pomeriggio di giochi gratuiti per bambini dagli 8 anni e per i ragazzi delle medie, in collaborazione con i volontari delle parrocchie di Fiorano e Spezzano. Dalle 14.30 gli educatori presenti in piazza accoglieranno tutti coloro che desiderano giocare e attraverso un veloce iscrizione riceveranno la scheda di partecipazione sulla quale raccogliere i punti dei giochi. Al termine del pomeriggio i 10 ragazzi che avranno raccolto più punti, saranno premiati con fantastici regali.

In biblioteca, presso il BLA, alle ore 17, per i bambini dai 5 anni in avanti, arrivano le storie (poco) gentili di e con Matteo Razzini, accompagnato dalla musica di Emidio Alfano, nello spettacolo “A Natale sarai buono tu! Come finire nella lista dei cattivi”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a biblioteca@fiorano.it o 0536 833403.

E per chi vuole immergersi nella più tradizionale atmosfera natalizia, domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, in via Pio Donati a Spezzano, si può visitare liberamente il Museo del Presepe etnico, con la sua esposizione di oltre 800 presepi provenienti da tutto il mondo. Info: 345085656.

Infine per passare una bella serata al cinema, alle ore 18.30 e alle ore 21.00, all’Astoria è in programmazione il film campione d’incassi “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.